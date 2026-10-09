CJP Protest: वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली दो ट्रेनें रद्द, जानें रिफंड पाने का तरीका

रेल प्रशासन ने बताया है कि आईआरसीटीसी के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को रिफंड के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यात्रियों को उनका पैसा स्वयं ही उनके बैंक खाते में तीन दिनों में वापस भेज दिया जाएगा, जबकि काउंटर से टिकट लेने वाले यात्री रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर पूरा रिफंड हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही रेल यात्री हेल्पलाइन संख्या 139 पर संपर्क करके वैकल्पिक ट्रेनों की जानकारी भी ली जा सकती है। दरअसल, शनिवार को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर और अन्य स्थानों पर प्रदर्शन करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने लोगों से आवाहन किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोग ट्रेनों के माध्यम से प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। इसी कड़ी में यात्राओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रेलवे और दिल्ली पुलिस ने यह फैसला लिया है।