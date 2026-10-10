‘दिल्ली में अराजकता फैलाने की कोशिश’, SIR पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल का पलटवार बोले- राहुल गांधी झूठ फैला रहे

Uttar Pradesh Politics News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने एसआईआर (SIR) को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में इस मुद्दे पर विरोध के जरिए अराजकता फैलाने और जनता को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जगदंबिका पाल ने कहा कि चुनाव आयोग घर-घर जाकर सर्वे कर रहा है और जिन मतदाताओं की मौत हो चुकी है या जिनके नाम दो जगह दर्ज हैं, उन्हें मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ फैलाने और विपक्ष पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया।