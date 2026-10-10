‘चुनावों में फर्जी वोट डलवाते थे, इसलिए SIR से घबरा रहे’, धर्मपाल सिंह बोले- हारने पर EVM को दोष देता है विपक्ष

Uttar Pradesh News:लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह ने एसआईआर (SIR) को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसलिए परेशान है, क्योंकि चुनावों में फर्जी वोट डलवाए जाते थे। धर्मपाल सिंह ने सवाल उठाया कि गलत वोट हटने से विपक्ष को परेशानी क्यों हो रही है। उन्होंने दावा किया कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। मंत्री ने चुनाव आयोग के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि जब विपक्ष चुनाव हारता है, तो ईवीएम पर सवाल उठाने लगता है।