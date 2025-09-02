शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी को बताया निंदनीय, कहा- ‘लोगों की बुद्धि में विकार आ गया’

यह विवाद तब शुरू हुआ जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कथित तौर पर कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री की माता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इस मुद्दे ने राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा दिया है और विपक्षी दलों पर इस मामले में जवाबदेही की मांग उठ रही है। शंकराचार्य की टिप्पणी ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है, क्योंकि यह न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों से भी जुड़ा है।