वाराणसी जौनपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा…बस-ट्रक भिड़ंत में 4 की मौत, घंटों जाम रहा हाइवे

दुर्घटना की सूचना मिलते ही शाहगंज पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों बस -ट्रक को अलग कराया। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चार को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर एसपी और डीएम भी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक बनारस से शाहगंज जा रही एक यात्री बस और जौनपुर की ओर आ रहे एक ट्रक के बीच शाहगंज मार्ग पर मंगलवार की देर रात भीषण टक्कर हो गई। हादसे में अब तक चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें एक दो वर्षीय बच्चा, दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। बस में लगभग 25 से 30 यात्री सवार थे।