वाराणसी

वाराणसी जौनपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा…बस-ट्रक भिड़ंत में 4 की मौत, घंटों जाम रहा हाइवे

मंगलवार की देर रात बस चालक की लापरवाही से चार यात्रियों की जान चली गई, दर्दनाक हादसा वाराणसी जौनपुर हाइवे पर शाहगंज क्षेत्र के पास हुआ।

वाराणसी

anoop shukla

Aug 13, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका, शाहगंज क्षेत्र में भीषण दुर्घटना, चार की मौत

मंगलवार की देर रात वाराणसी जौनपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक और बस में आमने सामने टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला और एक बच्चे समेत चार लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद घंटों अफरा तफरी मची रही और आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा थी सभी घायलों को निकालने की कोशिश में लगे थे।इधर हाइवे पर भी गाड़ियों की लंबी कतार लगने लगी।

दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस, चार लोगों के मौत की खबर

दुर्घटना की सूचना मिलते ही शाहगंज पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों बस -ट्रक को अलग कराया। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चार को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर एसपी और डीएम भी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक बनारस से शाहगंज जा रही एक यात्री बस और जौनपुर की ओर आ रहे एक ट्रक के बीच शाहगंज मार्ग पर मंगलवार की देर रात भीषण टक्कर हो गई। हादसे में अब तक चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें एक दो वर्षीय बच्चा, दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। बस में लगभग 25 से 30 यात्री सवार थे।

पुलिस के कब्जे में दोनों गाड़ियां, बस चालक की लापरवाही आई सामने

इंस्पेक्टर शाहगंज ने बताया कि हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

Published on:

13 Aug 2025 01:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी जौनपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा…बस-ट्रक भिड़ंत में 4 की मौत, घंटों जाम रहा हाइवे

