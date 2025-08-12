वन विभाग की लापरवाही से ADM प्रशासन के गनर की गई जान…सड़क से गुजर रहे हेड कांस्टेबल पर गिरी जर्जर दीवाल

वन विभाग के गेट पर ही डयूटी में तैनात होमगार्ड और अन्य लोग वहां पहुंचे। उन लोगों ने जल्दी-जल्दी विक्रम के शरीर के ऊपर से ईंट हटाना शुरू किया। तब तक पुलिस लाइन से भी और लोग आ गए। सभी ने मिलकर गंभीर रूप से घायल विक्रम को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जहां पर डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। चोट व अधिक खून निकलने की वजह से थोड़ी ही देर में विक्रम ने दम तोड़ दिया। सड़क पर दीवार गिरने की वजह से आवागमन करीब आधे घंटे तक प्रभावित रहा। पुलिस ने नगर निगम के कर्मचारियों की मदद से सड़क से ईंट हटवाकर आवागमन चालू कराया। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि हेड कॉन्स्टेबल के शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। परिवार के लोगों से बात की जा रही है।