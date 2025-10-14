Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

वाराणसी में दर्दनाक सड़क हादसा…अपाची सवार भाई-बहन को ट्रक ने रौंदा, चाची की हालत नाजुक

वाराणसी जिले के जंसा थाना क्षेत्र के सजोई गांव के सामने रिंग रोड फेज-2 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अपाची बाइक पर सवार चचेरे भाई-बहन की मौत हो गई। जबकि चाची गंभीर रूप से घायल हो गई।

less than 1 minute read

वाराणसी

image

anoop shukla

Oct 14, 2025

Up news, accident death, varanasi police

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, तेज रफ्तार ट्रक ने भाई,बहन को रौंदा

मंगलवार की सुबह गांव कपरफ़ोरवा से निकलते ही वाराणसी रिंग रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने अपाची बाइक सवारों को रौंद दिया। ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार भाई-बहन की मौके पर मौत हो गई। वहीं सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद रिंगरोड पर अफरा तफरी मच गई, कुछ ही देर में भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और हंगामा शुरू कर दिए। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क पर लगा जाम खुलवाया और शव को कब्जे में ले लिया। सूचना पर मृतकों के परिजन भी दहाड़ मारते रोते हुए घटनास्थल पर पहुंच गए।

मेला जा रहे भाई, बहन को ट्रक ने रौंदा…चाची की हालत भी नाजुक

मृतक बच्चों के परिजनों ने बताया कि मृतक अतुल कुमार के साथ उसकी चचेरी बहन परी के साथ मेला में दीपावली की शॉपिंग करने जा रहा था, उसके साथ चाची सोनी भी अपाचे बाइक पर सवार थी, बाइक को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। वहीं घायल महिला सोनी देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं मौके पर DCP गोमती जोन आकाश पटेल के साथ ACP राजातालाब, इंस्पेक्टर समेत अन्य पुलिस कर्मी जांच पड़ताल किए, पुलिस ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के लिए रिंग रोड पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए कड़ियां जोड़ रही है।

ये भी पढ़ें

गैंगस्टर पति ने जमानत पर आई गैंगस्टर पत्नी की गोली मारकर की हत्या, करवा चौथ से चल रहा था विवाद
गाज़ियाबाद
गैंगस्टर पत्नी और गैंगस्टर पत्नी फाइल फोटो, सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम उपासना पांडे (फोटो सोर्स- 'X' Ghaziabad police)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 08:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी में दर्दनाक सड़क हादसा…अपाची सवार भाई-बहन को ट्रक ने रौंदा, चाची की हालत नाजुक

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी शहर की तीसरी आंख को मोतियाबिंद, सुरक्षा में लगे 360 सीसीटीवी खराब

वाराणसी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में सर्वर फेल, मरीजों को नहीं मिल सका ऑनलाइन पर्चा

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में सर्वर डाउन
वाराणसी

वाराणसी में हैवेन-इन होटल पर छापा, आपत्तिजनक स्थिति में दो युवतियों समेत छह गिरफ्तार

Up news, Varanasi
वाराणसी

हॉस्टल में सनसनी, छात्रा ने बाथरूम में लगाई फांसी,दरवाजा खुलने पर खुला राज

फंदे से लटककर दी जान
वाराणसी

वाराणसी में अवैध पटाखों पर शिकंजा कसना शुरू, काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र से लेकर दालमंडी तक चला विशेष अभियान

Up news, Varanasi news
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.