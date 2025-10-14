वाराणसी में दर्दनाक सड़क हादसा…अपाची सवार भाई-बहन को ट्रक ने रौंदा, चाची की हालत नाजुक

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, तेज रफ्तार ट्रक ने भाई,बहन को रौंदा
मंगलवार की सुबह गांव कपरफ़ोरवा से निकलते ही वाराणसी रिंग रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने अपाची बाइक सवारों को रौंद दिया। ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार भाई-बहन की मौके पर मौत हो गई। वहीं सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद रिंगरोड पर अफरा तफरी मच गई, कुछ ही देर में भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और हंगामा शुरू कर दिए। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क पर लगा जाम खुलवाया और शव को कब्जे में ले लिया। सूचना पर मृतकों के परिजन भी दहाड़ मारते रोते हुए घटनास्थल पर पहुंच गए।
मृतक बच्चों के परिजनों ने बताया कि मृतक अतुल कुमार के साथ उसकी चचेरी बहन परी के साथ मेला में दीपावली की शॉपिंग करने जा रहा था, उसके साथ चाची सोनी भी अपाचे बाइक पर सवार थी, बाइक को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। वहीं घायल महिला सोनी देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं मौके पर DCP गोमती जोन आकाश पटेल के साथ ACP राजातालाब, इंस्पेक्टर समेत अन्य पुलिस कर्मी जांच पड़ताल किए, पुलिस ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के लिए रिंग रोड पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए कड़ियां जोड़ रही है।
