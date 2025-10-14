वाराणसी में दर्दनाक सड़क हादसा…अपाची सवार भाई-बहन को ट्रक ने रौंदा, चाची की हालत नाजुक

मंगलवार की सुबह गांव कपरफ़ोरवा से निकलते ही वाराणसी रिंग रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने अपाची बाइक सवारों को रौंद दिया। ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार भाई-बहन की मौके पर मौत हो गई। वहीं सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद रिंगरोड पर अफरा तफरी मच गई, कुछ ही देर में भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और हंगामा शुरू कर दिए। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क पर लगा जाम खुलवाया और शव को कब्जे में ले लिया। सूचना पर मृतकों के परिजन भी दहाड़ मारते रोते हुए घटनास्थल पर पहुंच गए।