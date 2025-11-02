रेस्टोरेंट की पांचवीं मंजिल से गिरकर ट्रांसपोर्टर की मौत, बाउंसरों पर हत्या का आरोप, मौत से पहले दीवार पर खून से ‘B2’ क्यों लिखा?

रेस्टोरेंट की सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। मलदहिया स्थित एक रेस्टोरेंट की पांचवीं मंजिल से गिरने से ट्रांसपोर्टर सूरज सिंह (32) की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि रेस्टोरेंट के बाउंसरों ने पहले सूरज की बेरहमी से पिटाई की, फिर उसे ऊपर से धक्का दे दिया। मरने से पहले सूरज ने दीवार पर अपने खून से कई बार “B2” लिखा, जिसे पुलिस दो बाउंसरों से जोड़कर देख रही है।
सूरज सिंह मूल रूप से बिहार के मधेपुरा के रहने वाले थे और पिछले कुछ सालों से वाराणसी के रामकटोरा में विंध्यवासिनी ट्रांसपोर्ट नाम से कारोबार चला रहे थे। उनके भाई बादल सिंह ने बताया कि शनिवार रात सूरज अपने दोस्त बबलू शाह के साथ माय टेबल रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे थे। खाना सर्व करने में गड़बड़ी को लेकर उनका वेटर और मैनेजर से विवाद हो गया। थोड़ी देर में बहस मारपीट में बदल गई और रेस्टोरेंट के बाउंसरों ने सूरज की पिटाई कर दी।
परिजनों के मुताबिक, बाउंसरों ने सूरज को बाहर निकाला, लेकिन वह कुछ देर बाद मोबाइल लेने के बहाने वापस अंदर गया। तभी बाउंसरों ने उसे पांचवीं मंजिल पर ले जाकर नीचे फेंक दिया। परिजनों का कहना है कि रेस्टोरेंट कर्मियों ने बाद में घटनास्थल से सबूत मिटाने की कोशिश की। हालांकि फोरेंसिक टीम ने मौके से कई अहम साक्ष्य बरामद किए हैं।
रेस्टोरेंट संचालक का कहना है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। वहीं, पुलिस का कहना है कि एक महिला ग्राहक ने ट्रांसपोर्टर पर “बैड टच” की शिकायत की थी। इस पर बाउंसरों ने उसे बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद वह इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा और नीचे गिर गया। अधिकारी के अनुसार, हत्या या आत्महत्या— दोनों पहलुओं पर जांच की जा रही है।
पुलिस ने रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं। साथ ही तीन बाउंसरों और रेस्टोरेंट स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
विनायक प्लाजा में स्थित माय टेबल लाउंज बार एंड रेस्टोरेंट वाराणसी का चर्चित नाइट स्पॉट माना जाता है। यहां केवल कपल्स को ही एंट्री मिलती है। सप्ताहांत पर यहां लेडीज नाइट और रशियन बार टेंडर शो जैसे इवेंट आयोजित होते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेस्टोरेंट में रात 11 बजे के बाद भी शराब परोसी जाती है। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। कि यह हत्या थी या हादसा, इसकी सच्चाई सीसीटीवी और फोरेंसिक रिपोर्ट से साफ होगी।
