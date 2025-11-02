रेस्टोरेंट की पांचवीं मंजिल से गिरकर ट्रांसपोर्टर की मौत, बाउंसरों पर हत्या का आरोप, मौत से पहले दीवार पर खून से ‘B2’ क्यों लिखा?

सूरज सिंह मूल रूप से बिहार के मधेपुरा के रहने वाले थे और पिछले कुछ सालों से वाराणसी के रामकटोरा में विंध्यवासिनी ट्रांसपोर्ट नाम से कारोबार चला रहे थे। उनके भाई बादल सिंह ने बताया कि शनिवार रात सूरज अपने दोस्त बबलू शाह के साथ माय टेबल रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे थे। खाना सर्व करने में गड़बड़ी को लेकर उनका वेटर और मैनेजर से विवाद हो गया। थोड़ी देर में बहस मारपीट में बदल गई और रेस्टोरेंट के बाउंसरों ने सूरज की पिटाई कर दी।