Rajasthan News : … और जकड़ लिया रेस्क्यू एक्सपर्ट का पांव, ऐसे चला 10 फ़ीट लंबे अजगर का Rescue Operation

अजगर को सुरक्षित बैग में डालकर रेस्क्यू पूरा किया गया... तब जाकर गांववालों ने राहत की सांस ली और रेस्क्यू टीम की तारीफ की।

अलवर

Nakul Devarshi

Sep 12, 2025

राजस्थान में अलवर के रतनपुरा गांव में बाजरे के खेत से तीन-चार या पांच फ़ीट नहीं, बल्कि पूरा का पूरा 10 फीट लंबा अजगर निकल आया… जिसके बाद देखते ही देखते पूरे गांव में डर और दहशत का माहौल बन गया…

Published on:

12 Sept 2025 09:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Videos / Rajasthan News : … और जकड़ लिया रेस्क्यू एक्सपर्ट का पांव, ऐसे चला 10 फ़ीट लंबे अजगर का Rescue Operation

