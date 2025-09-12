Rajasthan News : … और जकड़ लिया रेस्क्यू एक्सपर्ट का पांव, ऐसे चला 10 फ़ीट लंबे अजगर का Rescue Operation

राजस्थान में अलवर के रतनपुरा गांव में बाजरे के खेत से तीन-चार या पांच फ़ीट नहीं, बल्कि पूरा का पूरा 10 फीट लंबा अजगर निकल आया… जिसके बाद देखते ही देखते पूरे गांव में डर और दहशत का माहौल बन गया…