बालोद

CG News: जोखिम भरा सफर, बालोद में ट्रैक्टर-ट्रॉली से उफनती नदी पार करती दिखीं महिलाएं, Video वायरल

Balod News: तांदुला नदी पर बने एनीकट पुल से लापरवाही करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठी करीब 10 से अधिक महिलाएं तेज बहाव के बीच पुल को पार करती नजर आ रही हैं।

बालोद

Khyati Parihar

Sep 06, 2025

CG News: बालोद जिले के तांदुला नदी पर बने एनीकट पुल से लापरवाही करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठी करीब 10 से अधिक महिलाएं तेज बहाव के बीच पुल को पार करती नजर आ रही हैं।

पुल पर पानी इस कदर बह रहा था कि जरा-सी चूक बड़ा हादसा साबित हो सकती थी। इसके बावजूद महिलाएं ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठकर उफनते एनीकट को पार करती रहीं। घटना का वीडियो सामने आते ही प्रशासन की लापरवाही और लोगों की जोखिम भरी हरकत पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते से लगातार लोग गुजर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी-नालों के उफान के समय पुल और एनीकट से पार करने का जोखिम न उठाएं।

Published on:

06 Sept 2025 11:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG News: जोखिम भरा सफर, बालोद में ट्रैक्टर-ट्रॉली से उफनती नदी पार करती दिखीं महिलाएं, Video वायरल

बालोद

छत्तीसगढ़

जिला अस्पताल में 8 माह बाद सीबीसी से रक्त जांच शुरू, एक माह के लिए रिएजेंट उपलब्ध

बालोद जिला अस्पताल के बगल में संचालित चाइल्ड हॉस्पिटल से केस रेफेर करने की नौबत आ रही है। हमर लैब का कंपलीट ब्लड काउंट (सीबीसी) मशीन लगभग आठ माह से बंद रही।
बालोद

CG News: जीवनदायिनी तांदुला जलाशय ओवरफ्लो, नदियों में छोड़ा जा रहा पानी, खूबसूरती को निहारने उमड़ रहे सैलानी

CG News
बालोद

छलका तांदुला जलाशय, खरखरा भी ओवरफ्लो, पर्यटक सुंदर दृश्य देखने पहुंच रहे

अच्छी बारिश के कारण तीन साल बाद बालोद, दुर्ग, बेमेतरा का जीवनदायिनी तांदुला जलाशय छलक गया है। इसी तरह खरखरा जलाशय भी छलक गया है।
बालोद

57 हजार शिक्षक पदों पर भर्ती की गुहार… बंद स्कूल दोबारा खोलने की उठी मांग, फोरम ने इन मांगों को लेकर जताई नाराजगी

Teacher (File)
बालोद

Rainwater harvesting : बारिश का पानी सहेजने पालिका और लोग गंभीर नहीं

लोग बारिश का पानी सहेजने में गंभीरता नहींं दिखा रहे हैं। नए मकान बनाने वालों से पालिका टैक्स वसूल रही है, लेकिन टैक्स पटाने के बाद भी कितने लोगों ने रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया, इस पर पालिका ने कभी गौर नहींं किया।
बालोद
