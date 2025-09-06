CG News: जोखिम भरा सफर, बालोद में ट्रैक्टर-ट्रॉली से उफनती नदी पार करती दिखीं महिलाएं, Video वायरल

CG News: बालोद जिले के तांदुला नदी पर बने एनीकट पुल से लापरवाही करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठी करीब 10 से अधिक महिलाएं तेज बहाव के बीच पुल को पार करती नजर आ रही हैं।

पुल पर पानी इस कदर बह रहा था कि जरा-सी चूक बड़ा हादसा साबित हो सकती थी। इसके बावजूद महिलाएं ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठकर उफनते एनीकट को पार करती रहीं। घटना का वीडियो सामने आते ही प्रशासन की लापरवाही और लोगों की जोखिम भरी हरकत पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते से लगातार लोग गुजर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी-नालों के उफान के समय पुल और एनीकट से पार करने का जोखिम न उठाएं।