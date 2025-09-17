Crime News: दिनदहाड़े पोहा मिल व्यापारी से 5 लाख की उठाईगिरी, CCTV में कैद हुई वारदात, देखें

Crime News: भाटापारा शहर में दिनदहाड़े हुई बड़ी उठाईगिरी की घटना ने सनसनी फैला दी है। पोहा मिल व्यापारी से करीब 5 लाख रुपये की चोरी का मामला सामने आया है। घटना मिल के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, चार अज्ञात आरोपी मिल की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए और वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी दीवार फांदकर ही मौके से फरार हो गए। घटना के बाद व्यापारी और स्थानीय व्यापारी वर्ग में आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने CCTV फुटेज जब्त कर लिया है और आरोपियों की तलाश में टीम तैनात कर दी गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।
