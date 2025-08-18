Patrika LogoSwitch to English

बलरामपुर

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिक्षक ने मचाया उत्पात, सुरक्षाकर्मियों ने हाथ-पांव बांधकर बनाया बंधक, देखें Video

Balrampur News: ग्राम रेहड़ा के विद्यालय में पदस्थ शिक्षक प्रमोद एक्का ने 15 अगस्त की शाम अत्यधिक शराब का सेवन कर लिया था। उसकी हालत देखकर परिजन द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ लाया गया।

बलरामपुर

Khyati Parihar

Aug 18, 2025

CG News: ग्राम रेहड़ा के विद्यालय में पदस्थ शिक्षक प्रमोद एक्का ने 15 अगस्त की शाम अत्यधिक शराब का सेवन कर लिया था। उसकी हालत देखकर परिजन द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ लाया गया। लेकिन यहां पहुंचते ही शिक्षक अपना आपा खो बैठा एवं अस्पताल के नर्स व बीएमओ डॉक्टर आफताब अंसारी से बदसलूकी, मारपीट पर उतारू हो गया।

वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़ करने लगा। यह देखकर वहां मौजूद परिजन व स्टाफ द्वारा उसे पकड़कर हाथ-पैर बांध दिया गया। इसके बाद बीएमओ डॉ. आफताब द्वारा तत्काल थाना प्रभारी को सूचना दी गई। इस पर थाना प्रभारी स्टाफ के साथ तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो शिक्षक उनके साथ भी बदसलूकी व मारपीट पर उतारू हो गया।

वह अस्पताल की शासकीय संपत्ति को तोड़कर नुकसान पहुंचाने लगा। इस मामले में बीएमओ की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी शिक्षक प्रमोद एक्का पिता सैलूस एक्का उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 03:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिक्षक ने मचाया उत्पात, सुरक्षाकर्मियों ने हाथ-पांव बांधकर बनाया बंधक, देखें Video

