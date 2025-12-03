Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG News: नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, आदतन अपराधी करण साव के मकान पर चला बुलडोजर, देखें Video

छावनी थाना क्षेत्र के कैंप-2 में बुधवार सुबह नगर निगम ने निगरानी बदमाश करण साव के मकान पर बड़ी कार्रवाई की। निगम का तोड़ू दस्ता जैसे ही मौके पर पहुंचा, पूरा छावनी थाना स्टाफ और भारी पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहा।

Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Dec 03, 2025

CG News: छावनी थाना क्षेत्र के कैंप-2 में बुधवार सुबह नगर निगम ने निगरानी बदमाश करण साव के मकान पर बड़ी कार्रवाई की। निगम का तोड़ू दस्ता जैसे ही मौके पर पहुंचा, पूरा छावनी थाना स्टाफ और भारी पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहा। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद निगम टीम ने कार्रवाई शुरू की और करण साव के मकान को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई।

गौरतलब है कि करण साव कैंप क्षेत्र का आदतन अपराधी है। हाल ही में उसने अपने चचेरे भाई की हत्या का बदला लेने के लिए संतोषी पारा निवासी विकास प्रजापति की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए उसने झारखंड से शूटर बुलाए और घासीदास नगर साप्ताहिक बाजार के पास विकास को बुलवाकर फायरिंग कराई थी।

इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी करण साव सहित उसके छोटे भाई ऋषभ साव, बड़े पापा संजय साव, विनय साव, चाचा संतोष साव और दोस्त सुमित शाह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में दोनों शूटरों को भी पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 11:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Videos / CG News: नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, आदतन अपराधी करण साव के मकान पर चला बुलडोजर, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

दुर्ग में लाठीचार्ज! प्रदर्शन कर रहे जमीन कारोबारियों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, मचा बवाल

Durg Land Guideline Protest
भिलाई

Bhilai News: मैत्री बाग में सफेद बाघिन जया की मौत, वन विभाग के अधिकारियों ने की पुष्टि

Bhilai News: भिलाई मैत्री बाग में सफेद बाघिन जया की मौत, वन विभाग के अधिकारियों ने की पुष्टि
भिलाई

Road Accident: टोल बचाने का खेल बना काल! साइकिल से घर लौट रहे मासूमों को फॉर्च्यूनर ने रौंदा, 1 की मौत, दूसरा गंभीर

भिलाई

पोलिंग बूथ या पता बदलने पर नहीं मिलेगा गणना पत्रक, फॉर्म-6 भरना होगा जरूरी, जानें प्रक्रिया

पोलिंग बूथ या विधानसभा बदली तो नहीं मिलेगा गणना पत्रक (फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज)
भिलाई

इंस्टाग्राम के जरिए देह व्यापार और हनी ट्रैप का जाल, भिलाई में पत्रिका की पड़ताल में बड़ा खुलासा

CG Crime news, crime news, cg news
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.