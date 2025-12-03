CG News: नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, आदतन अपराधी करण साव के मकान पर चला बुलडोजर, देखें Video

CG News: छावनी थाना क्षेत्र के कैंप-2 में बुधवार सुबह नगर निगम ने निगरानी बदमाश करण साव के मकान पर बड़ी कार्रवाई की। निगम का तोड़ू दस्ता जैसे ही मौके पर पहुंचा, पूरा छावनी थाना स्टाफ और भारी पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहा। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद निगम टीम ने कार्रवाई शुरू की और करण साव के मकान को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई।

गौरतलब है कि करण साव कैंप क्षेत्र का आदतन अपराधी है। हाल ही में उसने अपने चचेरे भाई की हत्या का बदला लेने के लिए संतोषी पारा निवासी विकास प्रजापति की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए उसने झारखंड से शूटर बुलाए और घासीदास नगर साप्ताहिक बाजार के पास विकास को बुलवाकर फायरिंग कराई थी।

इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी करण साव सहित उसके छोटे भाई ऋषभ साव, बड़े पापा संजय साव, विनय साव, चाचा संतोष साव और दोस्त सुमित शाह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में दोनों शूटरों को भी पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।