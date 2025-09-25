CG News: महिलाओं और युवाओं ने भिलाई में शराब दुकान शिफ्टिंग का किया विरोध, देखें Video

CG News: भिलाई खुर्सीपार के शिवाजी नगर में पट्टे प्राइड से देशी शराब की दुकान शिफ्ट करने का विरोध स्थानीय महिलाएं एवं युवक कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, इलाके के लोग दुकान के स्थानांतरण से परेशान हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। स्थानीय निवासी कहते हैं कि शराब की दुकान के नजदीक रहने से सुरक्षा और बच्चों के लिए खतरा बढ़ता है।

CG News: वहीं विरोध करने वालों का कहना है कि प्रशासन को उनकी शिकायत पर ध्यान देना चाहिए और दुकान को शिफ्ट करने का निर्णय पुनः विचार करना चाहिए। इस मामले में प्रशासन ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया, तो वे आगे भी विरोध जारी रखेंगे।