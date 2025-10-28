Patrika LogoSwitch to English

Chhath Puja: छावनी घाट पर छठी मईया की पूजा करने पहुंचे BJP नेता दया सिंह, देखें Video

Chhath Puja: भिलाई के छावनी घाट पर लोकआस्था के महापर्व छठ का आज समापन हुआ। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।

भिलाई

Laxmi Vishwakarma

Oct 28, 2025

Chhath Puja: लोकआस्था के महापर्व छठ पूजा का आज पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ समापन हुआ। मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर श्रद्धालुओं ने व्रत का समापन किया। इस अवसर पर भिलाई के छावनी घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। घाट पर व्रतियों ने नदी के तट पर दीप जलाकर छठी मईया की पूजा-अर्चना की।

छठ पूजा के अवसर पर भाजपा नेता दया सिंह भी छावनी घाट पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक छठी मईया की पूजा की और श्रद्धालुओं से मुलाकात की। इस दौरान दया सिंह ने कहा कि- “छठ पूजा लोकआस्था और पवित्रता का प्रतीक है। महिलाएं इस व्रत को परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की दीर्घायु के लिए करती हैं। यह पर्व हमारी संस्कृति की गहराई और प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है।”

Published on:

28 Oct 2025 11:54 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Videos / Chhath Puja: छावनी घाट पर छठी मईया की पूजा करने पहुंचे BJP नेता दया सिंह, देखें Video

