Watch video.. जिला अस्पताल, दुर्ग में घंटे भर रही बिजली गुल, मरीज हुए हलाकान

जिला अस्पताल, दुर्ग में मंगलवार को दोपहर करीब पौने तीन बजे बिजली गुल हो गई। इसके बाद केवल ब्लड बैंक जनरेटर के सहारे प्रकाश व्यवस्था बहाल रही। शेष विभाग में बिजली गुल होने का असर देखने को मिला। आउट पेशेंट विभाग (ओपीडी), सोनोग्राफी, एक्स-रे व सभी वार्डों में अंधेरा पसर गया। इससे मरीजों को परेशानी होने लगी। दोपहर 3.53 को बिजली बहाल हुई, तब कहीं मरीजों ने राहत की सांस ली। जिला अस्पताल में यह हाल है, तब हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटरों का हाल किस तरह का होगा, इसका कयास लगाया जा सकता है।

भिलाई

Abdul Salam

Aug 19, 2025

जिला अस्पताल, दुर्ग District Hospital, Durg में तेज बारिश शुरू होने के साथ ही बिजली गुल हो गई। अस्पताल के अधिकारियों ने बिजली गुल होने की खबर मिलते ही, प्रकाश व्यवस्था बहाल करने के लिए जनरेटर शुरू करने निर्देश दिया। ऑपरेटर ने जनरेटर generator शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें खराबी आ जाने की वजह से प्रकाश व्यवस्था बहाल नहीं हो सकी। इस दौरान मरीज हलाकान होते रहे। patients kept getting restless. इस दौरान अस्पताल में मरीजों के देखरेख को लेकर भी दिक्कत आ रही थी। वार्ड में मौजूद नर्सों की जिम्मेदारी बढ़ गई थी।

बारिश की वजह से गुल हुई बिजली

दुर्ग में मंगलवार को दोपहर में तेज बारिश होने की वजह से बिजली गुल हो गई। अस्पताल में बिजली गुल होते ही जनरेटर से प्रकाश व्यवस्था बहाल किया जाना है।जनरेटर में दिक्कत आ गई और इसकी वजह से घंटेभर मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। अस्पताल प्रबंधन अब दूसरे विकल्प पर विचार कर रहा है।

जनरेटर में आ गई खराबी

डॉक्टर एके मिंज, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, दुर्ग ने बताया कि बिजली गुल होते ही जनरेटर को शुरू करने कहा गया था। जनरेटर शुरू करने प्रयास किया गया, लेकिन वह शुरू नहीं हो सका। जनरेटर का सुधार कार्य किया जा रहा है।

संबंधित विषय:

रितु सैनी

संघ लोक सेवा आयोग

#AhmedabadNews

#AmitShahRoadShow

#bollywoodnews

Published on:

19 Aug 2025 08:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Watch video.. जिला अस्पताल, दुर्ग में घंटे भर रही बिजली गुल, मरीज हुए हलाकान

