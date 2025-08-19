Watch video.. जिला अस्पताल, दुर्ग में घंटे भर रही बिजली गुल, मरीज हुए हलाकान

जिला अस्पताल, दुर्ग District Hospital, Durg में तेज बारिश शुरू होने के साथ ही बिजली गुल हो गई। अस्पताल के अधिकारियों ने बिजली गुल होने की खबर मिलते ही, प्रकाश व्यवस्था बहाल करने के लिए जनरेटर शुरू करने निर्देश दिया। ऑपरेटर ने जनरेटर generator शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें खराबी आ जाने की वजह से प्रकाश व्यवस्था बहाल नहीं हो सकी। इस दौरान मरीज हलाकान होते रहे। patients kept getting restless. इस दौरान अस्पताल में मरीजों के देखरेख को लेकर भी दिक्कत आ रही थी। वार्ड में मौजूद नर्सों की जिम्मेदारी बढ़ गई थी।

बारिश की वजह से गुल हुई बिजली

दुर्ग में मंगलवार को दोपहर में तेज बारिश होने की वजह से बिजली गुल हो गई। अस्पताल में बिजली गुल होते ही जनरेटर से प्रकाश व्यवस्था बहाल किया जाना है।जनरेटर में दिक्कत आ गई और इसकी वजह से घंटेभर मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। अस्पताल प्रबंधन अब दूसरे विकल्प पर विचार कर रहा है।

जनरेटर में आ गई खराबी

डॉक्टर एके मिंज, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, दुर्ग ने बताया कि बिजली गुल होते ही जनरेटर को शुरू करने कहा गया था। जनरेटर शुरू करने प्रयास किया गया, लेकिन वह शुरू नहीं हो सका। जनरेटर का सुधार कार्य किया जा रहा है।