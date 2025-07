Watch video.. विधायक रिकेश सेन ने 1.5 करोड़ से विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

वैशाली नगर के विधायक ने बताया कि गोल मार्केट, वैशाली नगर स्थित सब्जी मंडी चबूतरे को व्यवस्थित कर उसका सौंदर्यीकरण, तीन डोम शेड निर्माण कार्य किया जाना है। The MLA of Vaishali Nagar said that the vegetable market platform located in Gol Market, Vaishali Nagar is to be arranged and beautified and three dome sheds are to be constructed. इसके लिए 10 लाख 59 हजार रूपए के कार्य का भूमिपूजन किया गया है। सिंधू भवन विस्तार और डोम शेड के लिए लगभग 40 लाख के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया है।

भवन प्रांगण का होगा 25 से विस्तार

विधायक ने सिंधू भवन प्रांगण के विस्तार के लिए 25 लाख, मंदिर प्रांगण में डोम शेड के लिए 15 लाख के विकास कार्यों के लिए भूमिपूजन किया। इस मौके पर वार्ड पार्षद के अलावा भीमसेन सेतपाल, जय गेहानी, गोपी राजपालानी, अर्जुन सचदेव, मुन्ना लाल कुकरेजा, चंदूलाल आहूजा मौजूद थे।

देव धाम निर्माण के लिए 1 करोड़

उन्होंने बताया कि जवाहर नगर में देव धाम निर्माण के लिए लगभग 1 करोड़ के निर्माण कार्यों का विधायक ने भूमिपूजन किया। इस कार्यक्रम में श्रीश्रीश्री मंकिनंमा मंदिर, रेणुका एलम्मा देवी मंदिर, नुकाम्बिका देवी, विराट पोतुलूरी वीर ब्रम्हेंद्र स्वामी मंदिर, मां सिन्धु पाटरानी मंदिर के लिए पहुंच मार्ग, डोम शेड, स्ट्रीट लाइट्स समेत विकास के कार्य किए जाएंगे।