ब्रेकिंग न्यूज़.. भिलाई स्टील प्लांट में हादसा, गैलरी गिरी

भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) Bhilai Steel Plant (BSP) के कोकओवन में कोल हैंडलिंग प्लांट से कोल टावर नंबर 3 को कोल की आपूर्ति की जाती है। यहीं से सभी बैटरियों में कोल चार्जिंग की जाती है। गैलरी के ढह जाने से कुछ बैटरियों का कोल चार्जिंग कार्य प्रभावित charging work of some batteries will be affected होगा। प्रबंधन कोशिश कर रही है कि जल्द इसको लेकर जो दिक्कत आ रही है, उसे दूर कर लिया जाए। management is trying to resolve the problem arising due to this soon. बीएसपी में रख-रखाव के काम पर ध्यान दें, तो हादसे रुकें।