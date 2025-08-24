Watch video… एनएचएम कर्मियों ने निकाली संविदा कुप्रथा की शव यात्रा

एनएचएम NHM के साथ-साथ नियमित कर्मियों के हड़ताल में चले जाने से जिला अस्पताल, दुर्ग district hospital व सिविल हॉस्पिटल, सुपेला Civil Hospital, Supela समेत अन्य प्रथामिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। जिला अस्पताल में सुनाई जांच कक्ष में ताला लटका रहा। टीबी से संबंधित जांच व दवा वितरण कार्य प्रभावित रहा। यहां भी ताला लटका रहा। सिविल हॉस्पिटल सुपेला में पहुंचे प्रसाद और आशा ने बताया कि वे यहां छय रोग से संबंधित दवा के लिए आए थे, लेकिन विभाग में कोई नहीं है। इस वजह से लौट रहे हैं।
मांग पूरा होने तक चलेगा आंदोलन
दुर्ग जिला अध्यक्ष डॉ आलोक शर्मा Durg District President Dr. Alok Sharma ने बताया कि शुक्रवार को संविदा कुप्रथा का पुतला दहन किया गया है। इसके पहले कर्मचारियों ने कई बार मुख्यमंत्री, Chief Minister स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर मांगों को उनके सामने रखा था। इसके बाद भी उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। अब मांग पूरा होने तक आंदोलन जारी रहेगा। https://www.patrika.com/videos/bhilai-news/in-the-district-hospital-durg-there-was-a-power-cut-for-an-hour-the-patients-were-exhausted-watch-video-in-the-district-hospital-durg-there-was-a-power-cut-for-an-hour-the-p-19877109
स्वास्थ्य सेवाएं हुई प्रभावित, भटके मरीज, हड़ताल से यह सेवा हुई प्रभावित
– मरीजों को दवाइयां उपलब्ध नहीं,
– नवजात शिशु वार्ड प्रभावित,
– शुगर, ब्लड टेस्ट, बलगम जांच, नेत्र जांच बाधित,
– स्कूल व आंगनबाड़ी स्वास्थ्य परीक्षण पूरी तरह ठप,
– टीकाकरण पर असर,
प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई यह मांग :-
– संविलियन व स्थायीकरण,
– पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना,
– ग्रेड पे निर्धारण,
– लंबित 27 फीसदी वेतन वृद्धि,
– नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण,
– अनुकंपा नियुक्ति,
– स्थानांतरण नीति,
– न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेश चिकित्सा बीमा सुविधा दी जाए।
