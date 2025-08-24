Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

Watch video… एनएचएम कर्मियों ने निकाली संविदा कुप्रथा की शव यात्रा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) National Health Mission कर्मियों का हड़ताल पांचवे दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने संविदा कुप्रथा की शव यात्रा निकाली और पुतला दहन किया। प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरी के साथ बड़ी संख्या में कर्मचारी इसमें शामिल हुए। उन्होंने एसडीएम, दुर्ग को ज्ञापन सौंपा। रैली में प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, आंटा है न दाल है, घर का बुरा हाल है, बयान न दो आएं बाएं नियमित करो सांय-सांय, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।

भिलाई

Abdul Salam

Aug 24, 2025

एनएचएम NHM के साथ-साथ नियमित कर्मियों के हड़ताल में चले जाने से जिला अस्पताल, दुर्ग district hospital व सिविल हॉस्पिटल, सुपेला Civil Hospital, Supela समेत अन्य प्रथामिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। जिला अस्पताल में सुनाई जांच कक्ष में ताला लटका रहा। टीबी से संबंधित जांच व दवा वितरण कार्य प्रभावित रहा। यहां भी ताला लटका रहा। सिविल हॉस्पिटल सुपेला में पहुंचे प्रसाद और आशा ने बताया कि वे यहां छय रोग से संबंधित दवा के लिए आए थे, लेकिन विभाग में कोई नहीं है। इस वजह से लौट रहे हैं।

मांग पूरा होने तक चलेगा आंदोलन

दुर्ग जिला अध्यक्ष डॉ आलोक शर्मा Durg District President Dr. Alok Sharma ने बताया कि शुक्रवार को संविदा कुप्रथा का पुतला दहन किया गया है। इसके पहले कर्मचारियों ने कई बार मुख्यमंत्री, Chief Minister स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर मांगों को उनके सामने रखा था। इसके बाद भी उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। अब मांग पूरा होने तक आंदोलन जारी रहेगा। https://www.patrika.com/videos/bhilai-news/in-the-district-hospital-durg-there-was-a-power-cut-for-an-hour-the-patients-were-exhausted-watch-video-in-the-district-hospital-durg-there-was-a-power-cut-for-an-hour-the-p-19877109

स्वास्थ्य सेवाएं हुई प्रभावित, भटके मरीज, हड़ताल से यह सेवा हुई प्रभावित

– मरीजों को दवाइयां उपलब्ध नहीं,

– नवजात शिशु वार्ड प्रभावित,

– शुगर, ब्लड टेस्ट, बलगम जांच, नेत्र जांच बाधित,

– स्कूल व आंगनबाड़ी स्वास्थ्य परीक्षण पूरी तरह ठप,

– टीकाकरण पर असर,

प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई यह मांग :-

– संविलियन व स्थायीकरण,

– पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना,

– ग्रेड पे निर्धारण,

– लंबित 27 फीसदी वेतन वृद्धि,

– नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण,

– अनुकंपा नियुक्ति,

– स्थानांतरण नीति,

– न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेश चिकित्सा बीमा सुविधा दी जाए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रितु सैनी

संघ लोक सेवा आयोग

#AhmedabadNews

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 11:22 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Watch video… एनएचएम कर्मियों ने निकाली संविदा कुप्रथा की शव यात्रा

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

गांव की मिट्टी ने गढ़ी पहचान… चक्रधारी परिवार की गणेश-दुर्गा प्रतिमाएं पहुंचीं 6 राज्यों तक, पांच पीढ़ियों से बना रहे मूर्तियां

छह राज्यों में विराजते हैं थनौद की मिट्टी के गजानन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

CG News: पानी के लिए पानी में बहा दिए 103 करोड़ रुपए, जल आवर्धन योजना का हुआ बुरा हाल

CG News
भिलाई

12वीं के बाद 45 हजार से ज्यादा छात्र गायब! हेमचंद विवि में 45,663 सीटें खाली, शिक्षा का दबाव या रोजगार की मजबूरी?

12वीं के बाद 45 हजार से ज्यादा छात्र गायब! हेमचंद विवि में 45,663 सीटें खाली, शिक्षा का दबाव या रोजगार की मजबूरी?(photo-patrika)
भिलाई

CG Weather Update: आज बदल सकता है मौसम का मिजाज, हल्की बारिश की संभावना

CG Weather Update: आज बदल सकता है मौसम का मिजाज, हल्की बारिश की संभावना(photo-patrika)
भिलाई

CG Murder Case: गवाहों को धमकाने गया आरोपी बना शिकार, चाकू छीनकर उसी की कर दी हत्या

CG Murder Case: गवाहों को धमकाने गया आरोपी बना शिकार, चाकू छीनकर उसी की कर दी हत्या(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.