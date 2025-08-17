मौत के मुंह से भागकर निकले 2 युवक, ट्रक ने मारी भीषण टक्कर, फिर… देखें दिल दहला देने वाला वीडियो

Viral Video: कहते हैं किस्मत के आगे कुछ नहीं। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है, वही होकर रहता है। कोई हादसे में जान गंवा देता है, तो कोई मौत के मुंह तक पहुंचकर भी बच निकलता है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से सामने आया, जहां एक सड़क हादसे में दो युवक बाल-बाल बच गए।

दरअसल, ट्रक ने साइकिल सवार दो युवक को ठोकर मार दी, गनीमत रही की इस दौरान ट्रक ने सही समय पर ब्रेक लगा दिया, जिससे युवक ट्रक के पहिए के नीचे आने से बच गए, और उन्हें नया जीवनदान मिल गया। अगर गलती से भी ट्रक के पहिओं के नीचे आ जाते तो वहीं मौके पर मौत हो सकती थी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है।