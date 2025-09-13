गरियाबंद मुठभेड़ के बाद जवानों ने मनाया जश्न, गूंजे ‘भारत माता की जय’ और ‘बजरंगबली की जय’ के नारे… देखें Video

CG News: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 36 घंटे चली मुठभेड़ में जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं। इन पर कुल 5 करोड़ 22 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इतनी बड़ी सफलता के बाद जवानों ने ऑपरेशन स्थल पर ही जश्न मनाया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह ऑपरेशन नक्सल संगठन के लिए बहुत बड़ा झटका है और इस इलाके में उनकी गतिविधियां कमजोर पड़ेंगी।
जानकारी के मुताबिक, यह मुठभेड़ थाना मैनपुर से 26-28 किमी दूर राजाडेरा-मटाल पहाड़ियों में गुरुवार से शुरू हुई थी। ऑपरेशन के बाद इलाके की सर्चिंग में सुरक्षाबलों को 10 नक्सलियों के शव मिले, जिनकी शिनाख्त कर ली गई है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी विवेकानंद सिन्हा और आईजी रायपुर अमरेश मिश्रा ने बताया कि इस ऑपरेशन में सबसे बड़ा नाम मोडेम बालाकृष्णा उर्फ मनोज का है, जो नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। उस पर अकेले ही 1.50 करोड़ रुपए का इनाम था।
इसके अलावा मारे गए अन्य बड़े नक्सलियों में शामिल हैं:
प्रमोद उर्फ पांडु – ओडिशा राज्य कमेटी सदस्य, इनाम 65 लाख
विमल उर्फ मगन्ना – टेक्निकल टीम इंचार्ज, इनाम 18 लाख
दो एसीएम (एरिया कमेटी मेंबर) रैंक के नक्सली
दो पीसीएम (प्लाटून/प्रोजेक्ट कमांडर) रैंक के नक्सली
महिला नक्सली नंदे उर्फ मंजू, रंजीता, अंजलि, सिंधु सहित अन्य।
