CG News: तेरी औकात दिखाता हूं… महिला पार्षद से ये क्या कह गए महापौर? देखें Video

CG News: जगदलपुर नगर निगम में हुए डिबेट के दौरान महापौर संजय पाण्डेय पर वरिष्ठ महिला पार्षद और निगम की उप नेता प्रतिपक्ष कोमल सेना ने अभद्रता का गंभीर आरोप लगाया है। वरिष्ठ महिला पार्षद कोमल सेना का आरोप है कि बहस के दौरान महापौर ने उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा– “तुझे तेरी औकात दिखाता हूं।” इस टिप्पणी के बाद बैठक का माहौल गरमा गया और भाजपा व कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। भाजपा पार्षदों ने महापौर के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई, वहीं कांग्रेस पार्षदों ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। इस घटनाक्रम के चलते निगम की कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित रही।