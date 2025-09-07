Jagdalpur Circuit House Controversy: कांग्रेसियों ने फूंका मंत्री कश्यप का पुतला, इस्तीफे की उठी मांग, देखें वीडियो

Jagdalpur Circuit House Controversy: छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के वन, जलवायु परिवर्तन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर जगदलपुर सर्किट हाउस में एक शासकीय कर्मचारी से मारपीट करने का आरोप लगा है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए मंत्री पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी है।

बता दें कि जगदलपुर के कांग्रेसियों ने आज वन मंत्री केदार कश्यप का पुतला दहन कर विरोध जताते हुए इस्तीफे की मांग की है। आप देख सकते हैं कि संविदा कर्मचारी की पिटाई और धमकी देने की घटना को लेकर कांग्रेस में किस कदर आक्रोश है।