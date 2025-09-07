Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

Jagdalpur Circuit House Controversy: कांग्रेसियों ने फूंका मंत्री कश्यप का पुतला, इस्तीफे की उठी मांग, देखें वीडियो

Jagdalpur Circuit House Controversy: छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के वन, जलवायु परिवर्तन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर जगदलपुर सर्किट हाउस में एक शासकीय कर्मचारी से मारपीट करने का आरोप लगा है।

जगदलपुर

Khyati Parihar

Sep 07, 2025

Jagdalpur Circuit House Controversy: छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के वन, जलवायु परिवर्तन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर जगदलपुर सर्किट हाउस में एक शासकीय कर्मचारी से मारपीट करने का आरोप लगा है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए मंत्री पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी है।

बता दें कि जगदलपुर के कांग्रेसियों ने आज वन मंत्री केदार कश्यप का पुतला दहन कर विरोध जताते हुए इस्तीफे की मांग की है। आप देख सकते हैं कि संविदा कर्मचारी की पिटाई और धमकी देने की घटना को लेकर कांग्रेस में किस कदर आक्रोश है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 05:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Jagdalpur Circuit House Controversy: कांग्रेसियों ने फूंका मंत्री कश्यप का पुतला, इस्तीफे की उठी मांग, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

मंत्री कश्यप ने जूता उठाया, 3 थप्पड़ मारे… कांग्रेस ने की इस्तीफे की मांग, पूर्व CM भूपेश ने पीड़ित का Video किया पोस्ट

मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट का आरोप (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जगदलपुर

त्योहारी सीजन में ऑनलाइन ठगों का नया खेल शुरू, लकी ड्रॉ लिंक खोला तो खाता साफ! हो जाएं अलर्ट…

लकी ड्रॉ के नाम पर जाल (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

Fake e-challan: सावधान! नकली ई-चालान से हो सकती है आपकी जेब साफ, तुरंत हो जाइए चौकन्ना

ई-चालान के नाम पर ठगी (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

जल जीवन मिशन में बड़ी लापरवाही, कलेक्टर ने इन 10 ठेकेदारों को किया ब्लैकलिस्ट, मची खलबली

जल जीवन मिशन में बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जगदलपुर

CG News: नक्सल क्षेत्र में विकास की राह… 311 नई सड़कों का बिछ रहा जाल, ग्रामीणों को मिलेगा फायदा

311 नई सड़कों का बिछ रहा जाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट