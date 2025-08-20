Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

Tirathgarh Waterfall Closed: तीरथगढ़ जलप्रपात पर्यटकों के लिए बंद, VIDEO में देखें वाटरफॉल का रौद्र रूप

Tirathgarh Waterfall Closed: पिछले दो दिनों से बस्तर में हो रही मूसलाधार बारिश का असर यहां के पर्यटन स्थलों पर दिखाई दे रहा है।

जगदलपुर

Khyati Parihar

Aug 20, 2025

Tirathgarh Waterfall Closed: पिछले दो दिनों से बस्तर में हो रही मूसलाधार बारिश का असर यहां के पर्यटन स्थलों पर दिखाई दे रहा है। भारी बारिश से जहां चित्रकोट में सैलानी इंद्रावती के तेज प्रवाह को देखने उमड़ रहे है, वहीं तीरथगढ़ जलप्रपात को पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा जवानों को भी तैनात कर दिया गया है.

भारी बारिश के चलते जिले में पूरी तरह से जनजीवन अस्त- व्यस्त हो गया है। साथ ही कई नदी- नाले उफान पर हैं। वहीं एक गांव में बारिश के चलते कच्चा मकान ढह गया। अच्छी बात यह है की हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

Published on:

20 Aug 2025 09:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Tirathgarh Waterfall Closed: तीरथगढ़ जलप्रपात पर्यटकों के लिए बंद, VIDEO में देखें वाटरफॉल का रौद्र रूप

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

CG News: राजस्व निरीक्षकों ने ऑनलाइन कार्य का किया बहिष्कार, की संसाधनों की मांग …

ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG Weather: 24 घंटे में 98 मिमी बारिश दर्ज, तरबतर हुआ शहर, दर्जनों घरों में घुसा नाली को ओव्हर फ्लो पानी

कई घरों में घुसा पानी (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

निकाय क्षेत्र में काम करने वाली टीमों को दिया जा रहा प्रशिक्षण, 5 दिन तक डिजिटल मैपिंग के बारे में जानेंगी टीम

5 दिन तक डिजिटल मैपिंग के बारे में जानेंगी टीम (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: ऐसी कार्रवाई पहली बार… आज से नगर निगम चलाएगा टावर सील करने का अभियान

निगम के अल्टीमेटम के बाद भी (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: 18 वनपालों को लापरवाही बरतने का आरोप, सीसीएफ ने जारी किया नोटिस…

सीसीएफ ने 18 वनपालों को जारी किया नोटिस (Photo source- Patrika)
जगदलपुर
