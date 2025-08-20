Tirathgarh Waterfall Closed: तीरथगढ़ जलप्रपात पर्यटकों के लिए बंद, VIDEO में देखें वाटरफॉल का रौद्र रूप

Tirathgarh Waterfall Closed: पिछले दो दिनों से बस्तर में हो रही मूसलाधार बारिश का असर यहां के पर्यटन स्थलों पर दिखाई दे रहा है। भारी बारिश से जहां चित्रकोट में सैलानी इंद्रावती के तेज प्रवाह को देखने उमड़ रहे है, वहीं तीरथगढ़ जलप्रपात को पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा जवानों को भी तैनात कर दिया गया है.

भारी बारिश के चलते जिले में पूरी तरह से जनजीवन अस्त- व्यस्त हो गया है। साथ ही कई नदी- नाले उफान पर हैं। वहीं एक गांव में बारिश के चलते कच्चा मकान ढह गया। अच्छी बात यह है की हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।