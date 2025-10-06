Video: कैम्पर- कार में भिड़ंत, चार जनें घायल, घायलों का पोकरण अस्पताल में चल रहा इलाज

खेतोलाई के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार दोपहर कैम्पर वाहन और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया गया है कि यह हादसा ओवरटेक करने के दौरान हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में कैम्पर सवार देवीसिंह, विक्रमसिंह, रसाल कंवर और बबलू कंवर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद पोकरण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कैम्पर सवार सभी खारिया, जैसलमेर के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं, कार में सवार लोग हादसे के बाद मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही लाठी पुलिस एएसआइ इंद्राराम और बिट कांस्टेबल कैलाश मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। हादसे की सूचना खेतोलाई निवासी निंबाराम जाणी ने दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
