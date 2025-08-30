CG News: गणेश उत्सव पंडाल में उपद्रव… शराब के नशे में 2 युवकों ने मचाया हंगामा, देखें Video

CG News: कबीर चौक कुरदा में सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति द्वारा स्थापित गणेश प्रतिमा के पंडाल में शनिवार रात असामाजिक तत्वों ने जमकर उपद्रव किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सतनामी समाज से जुड़े दो युवक बीरेंद्र बंजारे और मंजू लाल मिरी शराब के नशे में पंडाल पहुंचे और वहां पूजा सामग्री व ध्वनि विस्तारक यंत्र को फेंकते हुए गाली-गलौज करने लगे।
CG News: आरोप है कि दोनों युवकों ने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए दुर्व्यवहार किया। जब वहां मौजूद समिति सदस्य अमर महंत और अन्य लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो युवकों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान उन्होंने राजू महंत के साथ भी मारपीट की और उसके पैसे एवं गाड़ी लूट ली।घटना की सूचना मिलते ही चांपा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में अपराध दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।
Video By Sanjay Rathore
