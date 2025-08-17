होटल में नाश्ता करने गए युवक की अचानक हार्ट अटैक से मौत, CCTV में कैद हुई पूरी घटना

Heart Attack Death: जांजगीर शहर के एक होटल में नाश्ता करने पहुंचे व्यक्ति की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, व्यक्ति नाश्ता कर रहा था तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह गिर पड़ा। होटल में मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद होटल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।