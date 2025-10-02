Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

CG News: ड्राई डे पर खपाने बना रहे थे 5 लाख की महुआ शराब, अचानक पहुंची पुलिस और फिर… देखें Video

CG News: जांजगीर-चांपा जिले में ड्राई डे के दिन महुआ शराब बनाने की कोशिश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Oct 02, 2025

CG News: जांजगीर-चांपा जिले में ड्राई डे के दिन महुआ शराब बनाने की कोशिश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नवागढ़ पुलिस ने विशेष छापेमारी कर 5 लाख रुपये मूल्य की महुआ शराब और एक ट्रैक्टर जब्त किया है।

पुलिस के अनुसार, स्थानीय अपराधियों ने ड्राई डे का फायदा उठाकर अवैध शराब का उत्पादन और खपाने की योजना बनाई थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से शराब और ट्रैक्टर बरामद कर आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे इस तरह की अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि ड्राई डे का उद्देश्य पूरा किया जा सके और समाज में शराब से होने वाले दुरुपयोग को रोका जा सके।

Published on:

02 Oct 2025 01:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Videos / CG News: ड्राई डे पर खपाने बना रहे थे 5 लाख की महुआ शराब, अचानक पहुंची पुलिस और फिर… देखें Video

