जैसे कोई खजाना मिल गया… पिकअप पलटी तो टूटे अंडों पर टूटी भीड़, झोले-कार्टन में भरकर ले गए लोग, देखें Video

CG News: जांजगीर चांपा जिले में सोमवार को एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। अंडों से भरी एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। हादसे के बाद देखते ही देखते आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी और मिनटों में यह नजारा “अंडा उत्सव” जैसा बन गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लोग अंडे ढूंढने के बहाने खेत में उतरे और टूटे हुए अंडों को भी सहेजकर रख लिया। किसी ने झोले में अंडे भरे, तो कोई कैरेट उठाकर सीधे घर की ओर भाग खड़ा हुआ। इस दौरान मौके पर अफरातफरी का माहौल रहा और कुछ ही देर में वाहन के ज्यादातर अंडे गायब हो गए। घटना का (CG News) वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पिकअप खरसिया से कांसाबेल की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया।
Chhattisgarh