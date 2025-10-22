किसान ने 40 हजार के सिक्कों से खरीदी बेटी के लिए एक्टिवा, गिनने जुट गया पूरा शोरूम स्टाफ, देखें Video

Jashpur News: मेहनत और लगन से अगर ठान लिया जाए तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता इस बात को सच कर दिखाया है जशपुर जिले के किसान बजरंग राम भगत ने। उन्होंने अपनी बेटी चम्पा भगत को होंडा एक्टिवा स्कूटी तोहफे में देने का सपना पूरा किया, लेकिन अंदाज़ कुछ अलग था। किसान स्कूटी खरीदने सिक्कों से भरा बोरा लेकर शोरूम पहुँचे।

दरअसल, बजरंग राम की आमदनी सीमित थी, लेकिन बेटी को स्कूटी देने की इच्छा उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने पिछले छह महीनों तक 10 और 20 रुपये के सिक्के धीरे-धीरे जमा किए। जब रकम 40 हजार रुपये पूरी हो गई, तो परिवार संग वे बोरे में सिक्के भरकर देवनारायण होंडा शोरूम, जशपुर पहुँच गए।

शोरूम कर्मचारियों को पहले तो हैरानी हुई, लेकिन जब डायरेक्टर आनंद गुप्ता को बात पता चली, तो उन्होंने किसान का गर्मजोशी से स्वागत किया और पूरे स्टाफ को सिक्के गिनने में लगा दिया। घंटों की मेहनत के बाद रकम पूरी निकली और किसान के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। इसके बाद आनंद गुप्ता ने खुद किसान को नई होंडा एक्टिवा की चाबी सौंपते हुए उनकी मेहनत और लगन की सराहना की। किसान बजरंग राम भगत ने कहा, “मेरी बेटी की खुशी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, आज सपना पूरा हो गया।”