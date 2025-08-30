72 घंटे बारिश का अलर्ट… 10 सेकेंड कडकड़़ाती-गरजती आकाशीय बिजली से दहले लोग, गिरी टपालचाल में डीपी पर

दिनभर धूप-छांव और रिमझिम फुहारों के बीच शुक्रवार शाम को काले घने बादल छाए और आकाशीय बिजली की गडगड़़ाहट शुरू हो गई। रात 8.27 बजे जोर की बिजली कडक़ी, जिसकी गडगड़़ाहट करीब 10 सेकेंड तक रही। आकाशीय बिजली गरजते हुए टपालचाल गुरुद्वारे के पास स्थित डीपी के इंसुलेटर पर गिरी। जोरदार धमाके की आवाज से लोग दहल हो उठे। इस दौरान पूरे क्षेत्र की लाइट गुल हो गई।

जिला कृषि मौसम इकाई प्रभारी डॉ. सौरव गुप्ता द्वारा शाम को ही आकाशीय बिजली और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके एक घंटे बाद ही बिजली की गडगड़़ाहट शुरू हो गई और मध्यम बारिश भी होने लगी। डॉ. गुप्ता ने बताया कि खंडवा शहर के 10 किमी दायरे मे करीब 12 से 15 बार बिजली गिरी है। बिजली गिरने से कोई जनहानि की सूचना नहीं है। रात 8.30 बजे से शहर में तेज बारिश शुरू हो गई। आधा घंटा तेज बारिश के बाद रिमझिम बारिश का दौर 10.30 बजे तक जारी रहा। वहीं जिले के अन्य ब्लॉकों में भी अच्छी बारिश हुई है। पंधाना ब्लॉक के कई गांवों में भारी बारिश भी दर्ज की गई है।

अगले 72 घंटे रहे सजग

डॉ. सौरव गुप्ता ने बताया कि महाराष्ट्र में सक्रिय मानसून मप्र में प्रवेश कर गया है। अगले 72 घंटे जिले में अच्छी बारिश की संभावना है। शनिवार को बुरहानपुर जिले और सीमावर्ती क्षेत्र पंधाना तेज से भारी बारिश की संभावना है। वहीं, जिले के अन्य ब्लॉकों में भी अच्छी बारिश होगी। अगले दिन रविवार 31 अगस्त को पूरे जिले में बारिश दिख रही है। इस दौरान कहीं सघन वृष्टि तो कहीं भारी बारिश के भी आसार बन सकते है। मध्यम से तेज बारिश पूरे जिले में होने की संभावना है।

पिछले 24 घंटों में जिले में हुई 17 मिमी औसत वर्षा

जिले में गत चौबीस घंटों में 17 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। पिछले चौबीस घंटे में खंडवा तहसील में 13 मिमी, हरसूद में 5 मिमी, पंधाना में 55 मिमी तथा खालवा तहसील में 12 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पुनासा तहसील में कोई भी वर्षा दर्ज नहीं की गई है। गत वर्ष 29 अगस्त तक जिले में 686.8 मिमी औसत वर्षा हो चुकी थी। इस वर्ष अब तक जिले में 549 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है। इस वर्ष अब तक खंडवा तहसील में 668 मिमी, हरसूद तहसील में 481 मिमी, पंधाना तहसील में 367 मिमी, पुनासा तहसील में 562 मिमी तथा खालवा तहसील में 667 मिमी वर्षा अब तक दर्ज की जा चुकी है।