Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

गणेश मूर्ति विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन पलटा, 10 गंभीर घायल

ओंकारेश्वर में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ। गणेश मूर्ति विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन पलट गया। दुर्घटना में ड्राइवर सहित 34 लोग घायल हुए हैं। जिसमें से 10 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। इसमें तीन की हालत गंभीर बनी हुई है। ओंकारेश्वर में नए बस स्टैंड से नागर घाट रोड पर हादसा हुआ है।

खंडवा

Deepak sapkal

Sep 06, 2025

शुक्रवार को भीकनगांव के पास ग्राम मनोहरपुर से गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए ग्रामीण ओंकारेश्वर आए थे। वाहन में बच्चे, महिलाएं व पुरुषों सहित 34 से अधिक लोग सवार थे। ओंकारेश्वर में नए बस स्टैंड से पीछ के रास्ते नागर घाट मार्ग के बीच पर मोड़ हैं। यहां बाइक सवार को बचाने में ड्राइवर से पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। वाहन पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। राह चलते लोग वाहनों को रोककर घायलों की मदद में जूट गए थे। दुर्घटना में गणेश जी की मूर्तियां भी खंडित हो गई। ग्रामीणों ने मूर्तियों का नदी में विसर्जन किया है।

10 घायलों को खंडवा रेफर किया

घटना का पता चलते ही तहसीलदार उदय मंडलोई, ओंकारेश्वर ट्रस्ट कर्मचारी व संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। यह सभी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम से लौट रहे थे। तहसीलदार व साथ लोगों ने घायलों को ओंकारेश्वर अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टर रवि वर्मा ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। गंभीर घायल 10 लोगों को एनएचडीसी, 108 और अस्पताल की एंबुलेंस से खंडवा रेफर किया। मांधाता थाना प्रभारी निरीक्षक अनोख सिंह सिंदिया ने बताया कि बाइक को बचाने में पिकअप वाहन पलटा है। तीन की हालत गंभीर हैं। सभी खंडवा में भर्ती हैं।

विधायक ने घायलों से स्वास्थ्य की जानकारी ली

घटना की जानकारी लगने पर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के स्टाफ को भी अलर्ट कर दिया गया था। घायलों को अस्पताल लाने के कुछ ही देर बाद खंडवा विधायक कंचन मुकेश तनवे भी उन्हें देखने पहुंची। उन्होंने घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके साथ ही घटना को लेकर पूछताछ की।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 11:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / गणेश मूर्ति विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन पलटा, 10 गंभीर घायल

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

शिक्षक दिवस : शैक्षणिक, खेल-कूद गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 150 शिक्षक सम्मानित

teacher's Day
खंडवा

शिक्षक दिवस : ‘ प्रदन्या ’ का कमाल…10 वीं का रिजल्ट था 30 फीसदी…शिक्षकों के मॉडल से 1000 बच्चों को 90 अंक, बनी राष्ट्रीय पहचान

Teacher's Day
खंडवा

ओंकारेश्वर डैम के 21 गेट खुले, तेजी से बढ़ा नर्मदा और क्षिप्रा का जलस्तर, प्रशासन का अलर्ट जारी

Omkareshwar Dam 21 Gates Open
खंडवा

अवनि की नई सुबह… मां ने नौकरी छोड़ थामा हाथ…खुशियों की लहर खंडवा से मुंबई तक दौड़ गई

Central Adoption Resource Authority(CARA)
खंडवा

Tax : एआइ …हैलो…रामजी मैं निगम से बोल रहा हूं… आपका टैक्स बाकी है जल्द जमा करें

Property Tax जमा करने वालों को 30 अप्रेल तक मिलेगा ये छूट.. जानें पूरी Detail
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट