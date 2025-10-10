छिंदवाड़ा में 16 बच्चों की मौत को लेकर कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च

प्रदेश के छिंदवाडा जिले में विगत दिनों जहरीले कफ सिरप से 16 मासूम बच्चों की मौत हो गई है, और कई बच्चे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। बच्चों की दु:खद मौतों को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को गांधी भवन से शाम 6.30 बजे कैंडल मार्च निकाला। निगम चौराहा पर गांधीजी की प्रतिमा के सामने मासूमों को श्रद्धांजलि देकर स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ला के इस्तीफे की मांग की है।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने बताया कि बच्चों के दुखद निधन पर सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, कोई बड़ा बीजेपी नेता भी कुछ नहीं बोल रहा। न सिंधिया, न विजयवर्गीय, न शिवराज, न अमित शाह। सब खामोश हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि जनता अब सवाल नहीं पूछती। चाहे 19 बच्चे मरें या 1900, वोट तो इन्हें ही मिलेंगे। ये जानते हैं कि लोगों को असली मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, दवा की गुणवत्ता आदि की जगह धर्म और नफरत के मुद्दों में उलझा दिया गया है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कैंडल मार्च में डॉ. मुनीश मिश्रा, हेमलता पालीवाल, सुनीता सकरगाए, सुधा खान, रूपा कास्डे, नूरजहां बी, मीना वर्मा, कड़वा पटेल, सुनील आर्य, अजीज मदनी, राजू वडूर, संदीप सोनी, विकास व्यास, अजीम हासिम बाबा, प्रेमांशु जैन, असलम गौरी, शराफत खान, राजकुमार कैथवास, मनोज मंडलोई, शब्बीर कादरी, देवेंद्र जैन, जगदीशचंद चौरे, सागर पवार, शहजाद पवार, यशवंत सिलावट सहित कांग्रेसजन मौजूद थे।