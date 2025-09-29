नवरात्र पर्व… अंधेरा कर सैकड़ों दीपों से की महाकाली की महाकाकड़ आरती

नवरात्र पर्व का उल्लास चारों ओर छाया हुआ है। शहर के विभिन्न पंडालो में विराजित मां की विभिन्न रूपों में विराजित आकर्षक प्रतिमाओं को निहारने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे है। पंडालों के साथ ही मोहल्लों में भी पर्व की धूम है। गलियों, मोहल्लों में डांडियों की खनक भी गूंज रही है। बारिश के बाद भी पर्व का उल्लास चरम पर है।

सियाराम चौक पर पंचमी पर महा काकड़ आरती का आयोजन किया गया। मध्य रात्रि के 12 बजते ही सियाराम चौक स्थित महामाया का पंडाल दीपों की रोशनी से चमका गया। दरअसल जब महामाया महाकाली की आरती शुरू हुई, वैसे ही लाइट बंद करके दीपकों की रोशनी से आरती की गई। इस दौरान पंडाल काकड़ के दिए से जगमगा उठा। बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष इस महा आरती में सम्मिलित होकर दर्शनों का लाभ लेने पहुंचे।