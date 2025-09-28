नवरात्र : काल भैरव चौंसठ योगिनी पूजा एवं सवा किलो कपूर से अखंड महाआरती

नवचंडी मंदिर में नवरात्र की पंचती पर शनिवार रात को पंच मशाल महा काकड़ा आरती का आयोजन हुआ। रात्रि 9 बजे महाकाकड़ा आरती, काल भैरव चौंसठ योगिनी पूजा एवं सवा किलो कपूर के साथ अखंड पंच मशाल ज्योति प्रज्वलित कर की गई। आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए।
महंत बाबा गंगाराम ने बताया कि इस आरती में उपस्थित होने वाले श्रद्धालुओं की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवचंडी भक्त प्रफुल्ल मंडलोई ने बताया कि प्रतिदिन नवचंडी प्रांगण में पारंपरिक गरबा नृत्य के माध्यम से माताजी की आराधना की जा रही है। मंगलवार अष्टमी को रात्रि 8 बजे महाआरती, विशेष देवी पूजा एवं रात्रि 11 बजे मां नवचंडी धाम गादी स्थान चंपानगर पर माताजी की बैठक रात्रि 9 बजे से होगी।
बड़ी खबरेंView All
Madhya Pradesh