Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

बाल संप्रेषण गृह के बाथरूम की दीवार में सेंध, भागे 6 बाल अपचारी, दो सुरक्षा प्रहरी निलंबित

बाल संप्रेषण गृह की सुरक्षा व्यवस्था में एक बार फिर बाल अपचारियों ने सेंध लगा दी। सुरक्षा प्रहरी होमगार्ड जवानों के सामने ही एक साथ छह बाल अपचारी बाथरूम की दीवार में छेद कर फरार हो गए। ब्रश करते हुए एक-एक बाथरूम में गए और बाहर निकल गए। इस लापरवाही पर दो सुरक्षा प्रहरियों को निलंबित किया गया है।

खंडवा

image

Deepak sapkal

Oct 10, 2025

गुरुवार सुबह करीब 6.30 बजे की घटना हैं। बाल संप्रेषण गृह में सुबह के समय बाल अपचारी अपने दैनिक कार्य में लगे हुए हैं। कोई ब्रश कर रहा था तो काई नहाने की तैयारी कर रहा था, तभी मौका पाकर एक-एक कर छह बाल अपचारी बाथरूम पहुंचे। एक बाथरूम से होकर दूसरे बाथरूम में गए। यहां दीवार में बड़ा सा छेद कर दिया। इसमें से एक-एक कर सभी छह निकलकर भाग गए।

सुरक्षा प्रहरियों को सुध तक नहीं

बाल संप्रेषण गृह में 11 बाल अपचारी हैं। सुबह के समय दो होमगार्ड जवान सुरक्षा पहरी भी उस समय वहीं मौजूद थे, लेकिन बाल अपचारियों ने उन्हें भनक तक नहीं लगने दी। जब बाल अपचारी कम दिखे तो गिनती की गई। तब पता चला की छह बाल अपचारी भाग गए हैं। इसके बाद घटना की सूचना कोतवाली थाने में दी गई। अब यहां पांच ही बाल अपचारी बच गए हैं, जिसमें एक मई माह में फरार होने वाला बाल अपचारी है, जो इस बार नहीं भागा।

अधिकारियों ने लिया जायजा

घटना की जानकारी लगते ही एडीएम केआर बड़ोले और एएसपी महेंद्र तारणेकर बाल संप्रेषण गृह पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा प्रहरियों से पूछताछ कर घटनास्थल का जायजा लिया। इस बीच डॉग स्कवाड भी यहां पहुंच गया था। एडीएम बड़ोले ने बताया कि सुबह छह बच्चे बाथरूम की दीवार में छेदकर भागे हैं। इस मामले में सुरक्षा प्रहरी होमगार्ड के दो जवानों को निलंबित किया है।

छेड़छाड़, अपहरण व गोवंश के मामले में आरोपी

नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे ने बताया कि घटनास्थल का जायजा लिया है। सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इससे पहले मई में इस तरह की घटना हो चुकी है। छह नाबालिग बालक फरार हुए हैं। इसमें पांच बाल अपचारी छेड़छाड़ व अपहरण के मामलों में आरोपी है, जो खरगोन जिले के रहने वाले हैं। छटवा बालक गोवंश के मामले में बंद था। यह बालक नेपानगर का रहने वाला हैं। सभी की तलाश में कोतवाली पुलिस की दो टीमें रवाना कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 11:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / बाल संप्रेषण गृह के बाथरूम की दीवार में सेंध, भागे 6 बाल अपचारी, दो सुरक्षा प्रहरी निलंबित

बड़ी खबरें

View All

Madhya Pradesh

पत्रिका टॉक शो : किसान बोले… सरकार को मदद करना है तो भावांतर नहीं MSP पर खरीदे सोयाबीन, तभी होगा भला

support price
खंडवा

‘मिनी गोवा’ में 2 साल बाद फिर जगमगाएगी टेंट सिटी, जल महोत्सव में जुड़ेंगे नए एडवेंचर स्पोर्ट्स

Hanuwantiya Jal Mahotsav 2025 tent city water sports mp tourism
खंडवा

फसल बर्बादी से परेशान किसान ने जहर खाकर की आत्महत्या

खंडवा

स्टार्टअप : पश्चिम बंगाल से लाए रेड डायमंड प्रजाति के पौधे, आज 12 लाख तक आमदनी

agriculture
खंडवा

नवंबर में सजेगा ‘मिनी Goa’, एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ले सकेंगे ‘क्रूज का मजा’

(सोर्स: सोशल मीडिया)
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.