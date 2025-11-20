स्ट्रीट डॉग…. किल्लौद के सरकारी अस्पताल में मरीजों के बेड पर कुत्तों का कब्जा

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किल्लौद में अव्यवस्था इस कदर हावी हो चुकी है कि अब अस्पताल के वार्ड तक सुरक्षित नहीं बचे। बुधवार को सीएचसी के भीतर मरीजों के लिए लगाए गए बेड पर आवारा कुत्ते आराम करते नजर आए। जिसकी तस्वीरें सामने आते ही क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आक्रोश फैल गया।

ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल में न तो बीएमओ की निगरानी रहती है और न ही स्टाफ की मौजूदगी तय है। सफाई व्यवस्था शून्य हो चुकी है। स्थिति यह है कि वार्ड के दरवाजे खुले रहते हैं और कुत्ते अंदर तक हुंचकर बेड पर बैठ जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सीएचसी में डॉक्टर समय पर मौजूद नहीं रहते,नर्सिंग स्टाफ घंटों गायब रहता है, सफाईकर्मी अनियमित हैं। अस्पताल में बेड पर आराम फरमाते कुत्तों की फोटो ने साफ कर दिया है कि यहां संक्रमण नियंत्रण के मूल मानकों का भी पालन नहीं हो रहा। मरीजों का कहना है कि अस्पताल की इस हालत से इलाज करवाने में डर लगता है। स्थानीय लोगों ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी से मांग की है कि तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।