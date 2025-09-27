तांत्रिक बाबा तंत्र-मंत्र से जिंदा कर देंगे, सांप काटने से महिला की मौत पर बोले परिजन

गुरुवार दोपहर करीब दो बजे ग्राम आनंदपुर में रहने वाली 72 वर्षीय रामकली पति गंगाप्रसाद को घर में सांप ने काट लिया था। परिवार के लोग महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर आए। यहां शाम करीब 5 बजे डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने शव को पीएम के लिए पहुंचाने के लिए कहा, जिसके बाद परिवार के लोगो ने हंगामा कर दिया। परिवार के लोगों ने कहा कि हमें पीएम नहीं करवाना है। जब उनसे पूछा गया कि वे पीएम क्यों नहीं करवाना चाहते तो उन्होंने अजीब सा तर्क दिया। वे कहने लगे की शव को तांत्रिक बाबा के पास ले जाऐंगे, जहां से उनकी मां वापस जिंदा हो जाएगी। वे अपनी इस बात पर अड़े रहे।

हंगामा होता देख पुलिस बल बुलवाया

इस बीच हंगामे की सूचना मिलने पर नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे और मोघट थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेश धारवाल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भीड़ को देखते हुए थाने से बल बुलवा लिया। परिजन शव को ले जाने से रोक दिया था। काफी देर तक परिवार के लोगों को अधिकारी समझाइश देते रहे। जिसके बाद वे शव का पीएम करवाने पर राजी हो गए।

मरच्यूरी रूम के गेट पर अड़ गए

इमरजेंसी वार्ड से जैसे ही शव पीएम के लिए मरच्यूरी रूम के गेट पर पहुंचा परिवार के लोगों ने मना कर दिया। वे शव को अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ गए। इसके बाद फिर से सीएसपी बारंगे और थाना प्रभारी धारवाल पुलिसकर्मियों के साथ उनके पास पहुंचे। परिवार के एक व्यक्ति ने कहा कि एक बार हमें भीकनगांव में बाबा हैं उनके पास बॉडी को ले जाने दो। एक प्रयास करने हो हम मां को जिंदा कर लाऐंगे। हमारे साथ पुलिस बल भी भेज दो। बेटे ने कहा कि बाबा मां को फिर से जिंदा कर देंगे। करीब एक घंटे तक यहां भी हंगामा होता रहा।

परिवार भीकनगावं में किसी तांत्रिक बाबा के पास शव ले जाना चाहता था। परिवार का कहना था कि वे जिंदा कर देंगे। समझाइश देकर शव को पीएम रूम में रखवा दिया गया। – धीरेश धारवाल, मोघट थाना प्रभारी।