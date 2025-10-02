महापौर सब्ज़ी मंडी में देखने पहुंची विकास कार्य, कारोबारियों ने कही यह बात

महापौर अमृता यादव द दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में स्थित सब्ज़ी मंडी परिसर के विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान महापौर ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों और व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम निरंतर प्रयासरत है कि सभी बाजार क्षेत्रों को सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया जा सके।

व्यापारियों ने महापौर का धन्यवाद ज्ञापित किया

निरीक्षण के दौरान व्यापारी बंधुओं ने कहा कि यह विकास कार्य न केवल बाजार की व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा बल्कि आमजन एवं व्यापारियों दोनों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराएगा। व्यापारी समुदाय ने नगर में हो रहे इन महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए हर्ष व्यक्त करते हुए नगर निगम एवं महापौर को धन्यवाद ज्ञापित किया।