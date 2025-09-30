भालू का फुल ऑन स्वैग… NH-30 बना उसका हैंगआउट ज़ोन! सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Bear Video Viral: केशकाल घाट से एक अनोखा नजारा देखने को मिला। राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (NH-30) पर सड़क किनारे एक जंगली भालू आराम से बैठा हुआ नजर आया। इस दौरान वहां से गुजर रहे राहगीरों ने इसे देखकर आश्चर्य जताया और मोबाइल पर वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Bear Video Viral: लोगों ने बताया कि भालू कुछ देर तक सड़क किनारे बैठा रहा और आसपास की हरकतों को देखता रहा। गनीमत रही कि इस दौरान उसने किसी पर हमला नहीं किया और धीरे-धीरे जंगल की ओर चला गया। हालांकि, इस घटना से यात्रियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है, क्योंकि आए दिन घाटी क्षेत्र में वन्यजीव सड़क पर आ जाते हैं।