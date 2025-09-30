Patrika LogoSwitch to English

भालू का फुल ऑन स्वैग… NH-30 बना उसका हैंगआउट ज़ोन! सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Bear Video Viral: केशकाल घाट NH-30 पर एक जंगली भालू सड़क किनारे बैठा मिला। राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया।

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 30, 2025

Bear Video Viral: केशकाल घाट से एक अनोखा नजारा देखने को मिला। राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (NH-30) पर सड़क किनारे एक जंगली भालू आराम से बैठा हुआ नजर आया। इस दौरान वहां से गुजर रहे राहगीरों ने इसे देखकर आश्चर्य जताया और मोबाइल पर वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Bear Video Viral: लोगों ने बताया कि भालू कुछ देर तक सड़क किनारे बैठा रहा और आसपास की हरकतों को देखता रहा। गनीमत रही कि इस दौरान उसने किसी पर हमला नहीं किया और धीरे-धीरे जंगल की ओर चला गया। हालांकि, इस घटना से यात्रियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है, क्योंकि आए दिन घाटी क्षेत्र में वन्यजीव सड़क पर आ जाते हैं।

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / Videos / भालू का फुल ऑन स्वैग… NH-30 बना उसका हैंगआउट ज़ोन! सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Chhattisgarh

CG News: दंतेश्वरी के दर्शन के लिए पैदल जा रहे जत्थे को ट्रैक्टर ने कुचला, एक युवती की मौत, दो गंभीर रूप घायल

कोंडागांव

Tragic Accident: करंट लगने से 3 कबड्डी खिलाड़ियों की मौत, कई गंभीर… जानिए कैसे हुआ दिल दहला देने वाला हादसा?

कोंडागांव

CG News: 3 महीने पहले हुई थी शादी… अब संदिग्ध हालातों में मिली लाश, इलाके में फैली सनसनी

कोंडागांव

डीएफओ कार्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन, ग्रामीणों ने 15 दिन में पट्टा जारी करने का दिया अल्टीमेटम

कोंडागांव

कभी दूसरों के घर बनाती थीं खाना, आज अपनी मेहनत से खुद के परिवार का भविष्य संवार रहीं आदिलक्ष्मी, ई-रिक्शा योजना बनी सहारा

