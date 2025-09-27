सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की बात पर बवाल, नाबालिग ने युवक की हत्या, गुस्साए लोगों ने किया चक्काजाम

CG Crime News: छत्तीसगढ़ राज्य के बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना के ग्राम हरदी में गुरुवार की शाम एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वजह उसने एक समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को हटाने के लिए कहा था। घटना के बाद रात को बड़ी संख्या में लोगों ने थाने पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। शुक्रवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव को मुख्य चौक पर लाकर प्रदर्शन किया गया।
पुलिस के अनुसार टार्जन गायकवाड़ (18) के पिता गुलाब गायकवाड़ ने नवागढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसके अनुसार टार्जन पिता के साथ उनकी दुकान में हाथ बंटाता था। 14 अगस्त को प्रतापपुर स्कूल में धार्मिक नारा लगाने के बाद एक शिक्षक को हटा दिया गया था। इस पर एक नाबालिग ने अपने मोबाइल पर यह स्टोरी पोस्ट की थी कि समाज विशेष के लोगों को एक-एक कर मारेंगे।
टार्जन ने नाबालिग को इस पोस्ट को हटाने के लिए कहा था। इससे नाराज होकर नाबालिग ने देख लेने की धमकी दी और गुरुवार शाम करीब सात बजे दुकान में आकर विवाद करते हुए टार्जन पर चाकू से वार किए। नवागढ़ पुलिस ने टार्जन को अस्पताल पहुंचाया। वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर नाबालिग को तत्काल पकड़ लिया गया।