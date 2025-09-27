सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की बात पर बवाल, नाबालिग ने युवक की हत्या, गुस्साए लोगों ने किया चक्काजाम

CG Crime News: छत्तीसगढ़ राज्य के बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना के ग्राम हरदी में गुरुवार की शाम एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वजह उसने एक समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को हटाने के लिए कहा था। घटना के बाद रात को बड़ी संख्या में लोगों ने थाने पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। शुक्रवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव को मुख्य चौक पर लाकर प्रदर्शन किया गया।