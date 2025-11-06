CG News: शासन की चुप्पी पर ग्रामीणों की पहल, हर घर से चंदा जुटाकर खुद कर रहे सड़क की मरम्मत

CG News: जब शासन प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग को अनदेखा कर दिया तो ग्रामीणों ने अपनी सुविधा के लिए गांव के पहुंच मार्ग की मरम्मत करने में जुट गए। मामला खचगांव पंचायत के आश्रित ग्राम बालासार है। जहां पहुंचने के लिए कोई सड़क तो नहीं है लेकिन ग्रामीणों ने अपनी व्यवस्था के सड़क बना रखा है और इसी सड़क को बनाने की मांग ग्रामीण वर्षों से करते आ रहे हैं पर सुनवाई अब तक नहीं हो पाई।
पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने बताया कि, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने धान खरीदी शुरू होने से पहले हर घर से 50 रुपए चंदा लेकर श्रमदान करने पहुच मार्ग पर पहुचे हैं। जिससे कि, हम अपनी फसल को निर्धारित धान खरीदी केंद्रों तक बिना किसी रूकावट के ले जा सके और हमारे लिए आवागमन सुगम हो।
