कोरबा में हाथियों का आतंक, किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल तबाह, देखें VIDEO

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दो दिनों से 52 हाथियों का विशाल दल ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर फसलों को भारी नुकसान पहुँचा रहा है। जानकारी के अनुसार, यह झुंड कटघोरा और करतला वन परिक्षेत्र के कई गांवों में घूम रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि झुंड के अचानक पहुंच जाने से स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वहीं, कोरबा जिले में 26 हाथियों का एक और दल सक्रिय है, जिसने किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल को पूरी तरह तबाह कर दिया है। हाथियों ने खेतों में खड़ी धान की फसल रौंदकर किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि रात होते ही हाथियों का दल गांवों के आसपास पहुंच जाता है और खेतों में पहुंचकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। भोजन की तलाश में भटक रहे इन हाथियों से गांवों में दहशत का माहौल है।
