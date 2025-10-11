Patrika LogoSwitch to English

मथुरा

आख़िर मुस्कराए प्रेमानंद जी महाराज, देखिए वायरल वीडियो छूटी हंसी

वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज इन दिनों अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं। कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और इसी कारण वे अपनी रात्रि पदयात्रा पर भी नहीं निकले।

मथुरा

image

Pankaj Meghwal

Oct 11, 2025

वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज इन दिनों अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं। कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और इसी कारण वे अपनी रात्रि पदयात्रा पर भी नहीं निकले। इसके बावजूद, भक्तों की आस्था इतनी मजबूत है कि वे रास्ते पर बस एक झलक पाने के लिए इंतजार करते दिखाई देते हैं। हालांकि इसी बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब महाराज के स्वास्थ्य में पहले से सुधार हो रहा है। ये वीडियो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट bhajanmarg_official पर पोस्ट किया गया है, जिसमें महाराज जी पहले की तरह हंसते और मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं। वीडियो देखकर भक्तों को बड़ी राहत मिली है।

दरअसल पिछले कुछ समय से उनकी सेहत को लेकर कई तरह की खबरें और वीडियो वायरल हो रहे थे। जिसमें बताया गया था कि उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। इस कारण उन्होंने अपनी पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था। ये खबर सुनते ही उनके अनुयायी लगातार दुआओं और प्रार्थनाओं में लग गए। अब श्री हित राधा केली कुंज परिकर श्रीधाम वृंदावन की और से एक संदेश जारी कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई है।

वायरल वीडियो में में एक भक्त कहता है कि आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? ये सुनते ही महाराज जी की हंसी छूट जाती है, और वे दिल खोलकर हंसने लगते हैं। हंसी के बाद उन्होंने कहा — राधा नाम सबका मंगल करेगा। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो उठे। किसी ने लिखा — “इस एक मुस्कान ने मेरा दिन बना दिया”, तो किसी ने कहा — “आपकी मुस्कान से सारे दुख दूर हो जाते हैं।” बता दें कि लंबे इंतजार के बाद भक्तों को आखिरकार वो मुस्कान देखने को मिली, जिसका उनको बेसब्री से इंतजार था।

Published on:

11 Oct 2025 10:13 pm

