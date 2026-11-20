मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा का गठन वर्ष 1976 में मथुरा-वृन्दावन शहरों के सुनियोजित विकास के लिए किया गया था। 25.03.77 को मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। स्थापना के समय प्राधिकरण में मथुरा-वृन्दावन नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त 67 ग्राम सम्मिलित किये गये थे। 1997 में शासनादेश पर कोसी नगर पालिका क्षेत्र छाता, चैमुहां व नन्दगांव नगर क्षेत्र के 49 गांवों को सुनियोजित विकास हेतु इसमें सम्मिलित कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 2001 में नगर क्षेत्र गोवर्धन व राधाकुण्ड क्षेत्र व 11 गांव प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित किये गये। वर्ष 2004 में 82 ग्राम और फरह नगर भी इसके दायरे में आ गया। वर्तमान में प्राधिकरण में तीन नगरपालिका क्षेत्र, छह नगर क्षेत्र तथा 209 गांव सम्मिलित हैं।

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