इस्काॅन मंदिर एक हिन्दू मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम दोनों को समर्पित है। इस्काॅन मंदिर भक्तिवेदांत स्वामी मार्ग, रमन रेती, वृंदावन, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना 1975 में इस्काॅन संस्था के संस्थापक श्री स्वामी प्रभुपाद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया था। इस्काॅन मंदिर सफेद सगंमरमर से बनाया गया है। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी और पेंटिंग भी की गई है, जिसमें भगवान कृष्ण की शिक्षा और अनके जीवन से जुड़ी घटनाओं का सुन्दर वर्णन किया गया है। वृंदावन में भगवान कृष्ण के बहुत से मंदिर है परन्तु इस्काॅन मंदिर सभी मंदिरों से अलग है, क्योंकि भक्त यहां पर सिर्फ पूजा करने के लिए ही नहीं आते, बल्कि यहां आकर साधना और पवित्र श्रीमद् भागवन गीता का पाठ भी करते है।

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