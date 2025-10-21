Patrika LogoSwitch to English

Asrani Demise News : क्यों ‘छुपाकर’ रखी असरानी के निधन की खबर? बड़ी बात आई सामने

असरानी का नाम एक वक्त में हिंदी सिनेमा में कॉमेडी एक्टर्स की फहरिस्त में सबसे ऊपर था और वो कॉमेडी रोल का दूसरा नाम बन गए थे.

मुंबई

Nakul Devarshi

Oct 21, 2025

हिंदी सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन एक्टर अभिनेता असरानी का सोमवार शाम लंबी बीमारी के बाद मुंबई में निधन हो गया. वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे।

Published on:

21 Oct 2025 02:48 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Videos / Asrani Demise News : क्यों 'छुपाकर' रखी असरानी के निधन की खबर? बड़ी बात आई सामने

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

कॉमेडी के बादशाह असरानी ने जब स्टेज पर नारद मुनि बनकर जीत लिया था सबका दिल

Asrani Played Narad Muni in Luv Kuch Ram Leela
मनोरंजन

2 घंटा 19 मिनट की फिल्म ने इंटरनेट का पारा किया हाई, 4 दिन में कमाए 40 करोड़

Dude film Poster
बॉलीवुड

शनिवार वाडा में नमाज पढ़ने वाली महिलाओं पर शिकायत दर्ज, अब NCP ने शुद्धिकरण करने वाली BJP सांसद पर FIR करने की मांग

राष्ट्रीय

असरानी की कहानी सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग; पिता बेचते थे साड़ियां और बेटा बन गया बॉलीवुड का स्टार

Asrani Struggle Story
बॉलीवुड

असरानी के निधन से अक्षय कुमार को लगा बड़ा झटका, इमोशनल पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘कुछ दिन पहले ही तो उनको…’

Akshay Kumar Post on Asrani's Death
बॉलीवुड
