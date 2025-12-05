5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

नारायणपुर

नक्सलियों की साजिश नाकाम, जंगल से 3 नग आईईडी बरामद, देखें जवानों ने विस्फोट कर कैसे किया डिफ्यूज

CG News: एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी। माओवादियों के लगाए 3 शक्तिशाली बमों को जवानों ने समय रहते खोज निकाला।

Google source verification

नारायणपुर

image

Khyati Parihar

Dec 05, 2025

CG News: एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी। माओवादियों के लगाए 3 शक्तिशाली बमों को जवानों ने समय रहते खोज निकाला। बता दें कि जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने जंगल में आईईडी को लगा रखा था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड नारायणपुर और आईटीबीपी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार पुलिस और आईटीबीपी को विश्वसनीय सूचना मिली कि थाना छोटे डोंगर क्षेत्र के तोयामेटा-पड़बेड़ा जंगल में माड़ीन नदी किनारे पड़बेड़ा पगडंडी मार्ग पर नक्सलियों ने आईईडी लगाई है। सूचना मिलते ही तत्काल संयुक्त ऑपरेशन की योजना बनाई गई। इस संयुक्त टीम में ओरछा स्थित आईटीबीपी की 29वीं वाहिनी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड नारायणपुर, थाना छोटे डोंगर पुलिस बल और आईटीबीपी डॉग स्क्वॉड शामिल थे।

सर्चिंग टीम में शामिल जवानों ने बताया कि जंगल में प्रवेश करने से पहले टीम ने सुरक्षा घेरा बनाया और फायर कवरेज सुनिश्चित किया। मुखबिर की निशानदेही पर करीब 1 किलोमीटर के दायरे को सील कर सर्च अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान माड़ीन नदी के किनारे पगडंडी पर 3 नग सोर्स आईईडी (प्रेशर कुकर बम) बरामद किए गए। प्रत्येक बम का वजन लगभग 3 किलोग्राम रहा। बरामद बम इस हालत में थे कि उसे कहीं ले जाकर डिफ्यूज नहीं किया जा सकता था। इस वजह से बम को मौके पर ही डिफ्यूज किया गया।

Published on:

05 Dec 2025 12:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / Videos / नक्सलियों की साजिश नाकाम, जंगल से 3 नग आईईडी बरामद, देखें जवानों ने विस्फोट कर कैसे किया डिफ्यूज

