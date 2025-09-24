Patrika LogoSwitch to English

नारायणपुर

Video: बस्तर में बड़ी कामयाबी! नक्सलियों के खात्मे का सिलसिला जारी, 480 हथियार जब्त…

Video: बस्तर में सुरक्षाबलों ने फरसबेड़ा जंगल मुठभेड़ में 2 टॉप नक्सली नेताओं को मार गिराया। दोनों पर 40-40 लाख का इनाम था।

नारायणपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 24, 2025

Video: 2 केंद्रीय समिति सदस्य नक्सल नेताओं के खात्मे पर बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने कहा कि 22 सितंबर को फरसबेड़ा जंगल में सुरक्षा बलों के साथ कई झड़पें हुईं। सीमा क्षेत्र की तलाशी के दौरान, दो कैडरों के शव बरामद किए गए। दोनों की पहचान केंद्रीय समिति के सदस्य कोसा उर्फ ​​कादरी सत्यनारायण रेड्डी और राजू दादा उर्फ ​​कट्टा रामचंद्र रेड्डी के रूप में हुई।

Video: दोनों केंद्रीय समिति के सदस्यों पर राज्य में 40-40 लाख रुपये का इनाम है, और कुल 1.8 करोड़ रुपये का इनाम है। इस साल, हमें विभिन्न मामलों और अन्य रिकॉर्ड से नौ केंद्रीय समिति सदस्यों और कैडेटों के शव मिले हैं। हमने अब तक 480 से अधिक हथियार बरामद किए हैं। हम नक्सलियों से अपील करते हैं कि वे अभी भी आत्मसमर्पण करें और उन्हें सरकार से लाभ प्रदान किया जाएगा।

