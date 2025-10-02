गरबा कर जा रही महिला ऑटो की टक्कर से घायल, पुलिसकर्मी पीठ पर लाद ले गई घर

इंदौर. गरबा पंडाल और धार्मिक स्थल पर आने वाली महिलाओं के लिए शक्ति मोबाइल ने बेहतर काम किया। एक ऑटो ने गरबा कर घर लौट रही महिला को टक्कर मार दी। महिला पुलिसकर्मी ने उनकी मदद की। रोड खराब होने से महिला पैदल नहीं चल पा रही थी तो पुलिसकर्मी ने अपनी पीठ पर लादकर घर ले गई। जिस किसी ने यह दृश्य देखा वह महिला पुलिसकर्मी की तारीफ करता रहा। इसका वीडियो भी सामने आया है।

खजराना थाना क्षेत्र स्थित स्टार चौराहा पर मंगलवार रात गरबा स्थल से घर जा रही महिलाओं, युवती की सुरक्षा में शक्ति मोबाइल की पीसीआर 6 तैनात थी। चौराहे के पास महिला पुलिसकर्मी ने देखा कि घर जा रही एक महिला निकिता चौधरी को पैर में चोट लगी थी। महिला ने बताया कि ऑटो उन्हें टक्कर मार कर गया है। दो महिला पुलिसकर्मियों श्वेता सिकरवार और पूजा तोमर ने घायल को कंधे का सहारा देकर घर तक ले जाने का प्रयास किया। महिला चलने में असमर्थ हुई तो पूजा तोमर ने उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर सुरक्षित घर तक पहुंचा दिया।

यहां भी हुई कार्रवाई

त्रिवेणी कॉलोनी स्थित गरबा पंडाल में राकेश सोनी नाम के युवक प्रस्तुति दे रहे थे। उनके सीने में अचानक दर्द उठा और वे गिर गए। पीसीआर 10 पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने सोनी को निजी हॉस्पिटल तक पहुंचाया। प्राथमिक उपचार से आराम मिलते ही युवक को उनके घर छोड़ा। पुलिस की तत्परता से उनकी जान बच गई। इस काम के लिए लोगों ने सराहना की।

– गरबा पंडाल के बाहर अत्यधिक नशे में वाहन दौड़ा रहे युवक को पीसीआर 6 में तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने पकड़ा। इसी तरह पीसीआर 4 ने भी दो संदिग्ध को शराब के नशे में पकड़ा। तीनों के दोपहिया वाहन जब्त कर धारा 185 के तहत कार्रवाई की है।